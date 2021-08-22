  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Buca’da 8 merkezde 32 farklı ücretsiz kurs

Buca’da 8 merkezde 32 farklı ücretsiz kurs

Buca’da 8 merkezde 32 farklı ücretsiz kurs

22.8.2021

MESLEKİ eğitimden yabancı dile, sanattan spora kadar birçok farklı alanda açılan ücretsiz kurslar Buca'da büyük ilgi gördü. Pandemi tedbirlerinin en üst düzeyde uygulandığı 8 merkezde açılan 32 kursa katılan kursiyerler, günlük hayatın stresinden bir nebze de olsa uzaklaşma fırsatı buldu. Buca Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu iş birliğiyle çocuk ve yetişkinlere yönelik olarak düzenlenen kurslarda, kayıt ücreti alınmadığı belirtildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Buca’da 8 merkezde 32 farklı ücretsiz kurs haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.