Buca’da 8 merkezde 32 farklı ücretsiz kurs

MESLEKİ eğitimden yabancı dile, sanattan spora kadar birçok farklı alanda açılan ücretsiz kurslar Buca'da büyük ilgi gördü. Pandemi tedbirlerinin en üst düzeyde uygulandığı 8 merkezde açılan 32 kursa katılan kursiyerler, günlük hayatın stresinden bir nebze de olsa uzaklaşma fırsatı buldu. Buca Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu iş birliğiyle çocuk ve yetişkinlere yönelik olarak düzenlenen kurslarda, kayıt ücreti alınmadığı belirtildi.

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