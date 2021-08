İzmir’deki vakalarda korkutan artış

Türkiye'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, vaka sayılarındaki artış can sıkıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı haftalık risk haritasında her ne kadar Ege Bölgesi'nin düşen vaka oranları yüzleri güldürse de, son günlerde İzmir'de yeniden artış başladı.

TEDBİRLER ARTIRILACAK

İzmir'de Kurban bayramı döneminde günlük vaka sayısı yaklaşık 150 kişiyken, bu sayı son birkaç gün içinde hızla artış gösterdi. Kentteki vaka sayısı yaklaşık 10 kat artarak bin 500'ü geçti. Konuyla ilgili Yeni Asır'a önemli açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, acilen yeni tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Korona virüs vakalarının 20-25 gün öncesine göre 10 kat arttığını açıklayan Vali Yavuz Selim Köşger, kamuda çalışan ve aşı yaptırmayan kişiler hakkında da bilgilendirme yaptı.

Son dakika: Bugünkü koronavirüs vaka tablosu belli oldu

Dünyada ve ülkemizde olduğu gibi İzmir'de de Kovid-19 tehlikesinin artarak devam ettiğini dile getiren Vali Köşger, "İzmir'de 20-25 gün öncesine göre vaka sayısı 10 katın üzerinde artmış durumda. Durumun ciddiyeti artarak devam ediyor. Son 2 günde korona virüs rakamları günlük 140 ile 150 rakamlarından bin 500 hasta sayısını geçti. Vatandaşlarda bir rahatlık var. Lütfen herkes maske, mesafe ve hijyene dikkat etsin. Bu üçlü güvenlik halkasından asla vazeçmeyelim. Kimse 'bana bir şey olmaz' demesin, virüs her an, her yerden gelebilir" diye konuştu. İzmirlileri Köşger, pandemi tedbirlerinin yanı sıra herkesi aşı olmaya çağırdı.

KAMUDA SIKI DENETİM

Kamuda görev yapan her üç kişiden birisinin aşısız olduğunu dile getiren Vali Köşger, "Bu veri nedeniyle son yapılan toplantıda bazı kararlar alındı. Bunlardan en önemlisi ise, aşı yaptırmayı reddeden kamu görevlilerinden haftada bir yada iki kez PCR testi belgesi isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL