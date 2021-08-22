Kepçeye arkadan çarpan minibüste 4 kişi yaralandı

İZMİR'İN Foça ilçesinde, minibüsün kepçeye arkadan çarptığı kazada, 1'i Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı. Kaza, önceki akşam Bağarası Mahallesi Mehmetçik Parkı mevkisinde meydana geldi. Taner Yıldırım yönetimindeki 35 AGK 012 plakalı minibüs, önünde giden Mustafa Kılıç'ın kullandığı kepçeye çarptı. Kazada sürücü Taner Yıldırım ile minibüsteki Adile Koyuncu, Elif Ünen ve Suriyeli Ali el Subuh yaralandı. Yaralılar, Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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