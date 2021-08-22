‘Referandum’ dediler anket yaptılar

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi semtinde kentsel dönüşüm için yapılan imar planlarına vatandaşların itiraz etmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum yapılmasını isterken, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın anket yapması vatandaşların tepkisine neden oldu.

ANKET KANDIRMACASI YAPILIYOR

Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet Mahallesi'ne gelerek muhtar Özay Dağhan ve vatandaşların itirazlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a referandum talimatı vermişti. Aradan aylar geçmesine rağmen referandum yapmayan Tugay, bunun yerine mahalleye bir anket ekibi gönderdi. Anket ekibi, kahvehanelerde ve sokaktaki vatandaşlarla görüşüp imar planını isteyip istemediklerini sordu. Ancak bu anket yöntemine vatandaşlar tepki gösterdi. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özay Dağhan, imar planında vatandaşların mağdur olduklarını zaten bu yüzden itiraz ettiklerini dile getirerek Başkan Tugay'ın 50 bin kişilik mahallede sadece 500 kişiye anket yaparak halkın gözünü boyamaya çalıştığını söyledi. Dağhan, "Bu yaptıkları anket tamamen bir kandırmaca. Biz referandum istiyoruz. Bunun için de mahallemizdeki düğün salonumuza sandıkları kursunlar. Herkes gelip tercihini yapsın. Çıkan sonuca hepimizi saygı duyacağız" diye konuştu.

TUNÇ SOYER DE ŞAHİT OLMUŞTU

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun referandum talimatına o sırada yanında bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de şahit olduğunu hatırlatan Muhtar Özay Dağhan, "Belediye Başkanı Tugay, Cumhuriyet Mahallesi halkının taleplerini dikkate almıyor ve sözünü tutmuyor. Buradan kendisine bir çağrım var. Belediye işi teknik iştir. Anlamak için halkın arasında olman gerekir. Egolarından vazgeç. Cumhuriyet Mahallesi halkına hangi gözle bakıyorsun? CHP Genel Başkanı size 'anket yapın, halkı kandırın' demedi. Bu işler böyle anketle olmaz" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE YAPABİLİR

Öte yandan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15'inci maddesi belediyelere halk oylaması yetkisi veriyor. Söz konusu maddede, "Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir" ifadesi yer alıyor.

YENİ ASIR'DA MANŞET OLMUŞTU

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Mahallesi'ndeki imar planı ile ilgili Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a verdiği referandum talimatı Yeni Asır'da da manşetten yayınlanmıştı.

ANKARA'YA GİDECEKLER

KENDİLERİNE verilen referandum sözünün yerine getirilmemesi nedeniyle önümüzdeki hafta 4 otobüsle Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne giderek olayı protesto edeceklerini söyleyen Muhtar Dağhan, "Buradaki imar planını ikinci kez iptal ettirdik. Ama hala halkı kandırmaya ve elindeki haklarını alıp mağdur etmeye çalışan zihniyete boyun eğmeyeceğiz. Hakkımızı alana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız" dedi.

TOLGA TEKİN