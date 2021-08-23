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Haberler İzmir Balçova’nın ormanları 15 kamerayla izleniyor

Balçova’nın ormanları 15 kamerayla izleniyor

Balçova’nın ormanları 15 kamerayla izleniyor

23.8.2021

İZMİR Balçova'da orman yangınlarına anında müdahale amacıyla hakim tepelere ormanları 24 saat gözetleyen 3'ü optik zoom özellikli 15 yeni kamera konuldu. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Ormanları korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Geçtiğimiz haftalarda tüm Türkiye'nin içini yakan yangınların ardından, İzmir'in en yeşil ilçelerinden Balçova'da orman yangınlarını önlemek ve erken müdahale etmek amacıyla dikkat çekici bir proje hayata geçirildi. Projede, ormanlık alanların hakim tepelerine 3'ü optik-zoom yapabilen 15 kamera yerleştirildi.

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