İzmir'de korkunç kaza! Taksinin TIR'a çarpması sonucu....

Alınan bilgiye göre, İzmir-Çeşme otoyolu Balçova viyadüğü yakınlarında seyir halinde olan Engin B. (43) idaresindeki 35 T 5623 plakalı taksi, önünde seyreden Selman A. (38) yönetimindeki 35 KC 1060 plakalı TIR'ın dorse kısmına çarptı.
Kazada taksi sürücüsü araçta sıkıştı. Yolcu konumundaki Kazakistan uyruklu Umıt A. (27) yaralandı, Dınara Utegenova (31) ise hayatını kaybetti.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.
Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Umıt A. ve Engin B'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.İzmir'de gece kulübünde ölümlü kavga! Polisten kaçanlar enselendi
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