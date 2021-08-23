İZMİR'DE partisinin olağan il kongresine katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, il kongresi için asılan afişlerin belediye tarafından toplatıldığını öne sürerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e adeta ateş püskürdü. İnce, "Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun?" dedi. Memleket Partisi İzmir 1. Olağan Kongresi İzmir Kültürpark'taki İsmet İnönü Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

'DEPOYA ATMIŞLAR'

İZMİR'DEKİ kongre öncesinde partisinin afişlerinin belediye tarafından toplatıldığını ifade eden İnce, CHP'li Soyer'i hedef alarak, "Yeni kurulmuş bir parti il kongresine gidecek. Salonun dışına gençler afiş astı. Belediye zabıtaları koparıp depoya atmış. Siz Atatürkçü olsanız ne olur? Sen kiminle dans ediyorsun? Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun? Bak başkan bu afişler diğer partilerinkine benzemez, onlarda belediye rantı yok. Gönüllerin parası var. Bu parayı senden alırım" dedi.

KONGREDE BİR CHP'Lİ

ÖTE yandan CHP üyesi Hatice Tatlı'nın Memleket Partisi İl Kongresi'ne katılması ve protokol sırasında yer alması kulislerde yankılara neden oldu.





"İZMİR ZATEN ÇANTADA KEKLİK DİYORSAN ÖYLE YAĞMA YOK

PARTİLİLERİN 'Başkan İnce' sloganları arasında konuşmasına devam eden Muharrem İnce, İl Başkanı Cüneyt Oğuz'a dönerek şöyle konuştu: "Kaç paraysa o bayrakların faturasını Büyükşehir Belediyesi'ne gönderiyorsun. Müteahhitlerden değil, kendi maaşından partimize bağış yapmasını istiyorsun. Siz kimden öğrendiniz bunu? Ben Memleket Partisi'ni hatırlayamadım, Muharrem İnce'yi çıkaramadım diyorsan hatırlatayım. Yerel seçimler öncesinde ben ameliyatlıydım. O günlerde beni aramıştın, 'Birkaç ilçede sıkıntımız var. Senin burada taraftarın var, gel bana yardımcı ol' demiştin. Ben de ameliyatlıyken burada miting yapmıştım ya, o kişiyim ben. Hizmet yapayım ya da yapmayayım İzmir'de zaten çantada keklik diyorsan, öyle değil artık seçenek var; Memleket Partisi var. Öyle yağma yok. Gerçek Atatürkçülerin gerçek cumhuriyetçilerin partisi burası."

Metin BURMALI