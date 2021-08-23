Yoğun bakımda aşı pişmanlığı

İZMİR'DE koronavirüse yakalanan 46 yaşındaki Erhan Dalıcı, yoğun bakımda aşı olmadığı için yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. Konak'ta oturan 2 çocuk babası Dalıcı'nın 1 Ağustos'taki Kovid-19 testi pozitif çıktı. Dalıcı, nefes darlığı şikayetiyle 6 gün sonra Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Kovid-19 aşısı olmadığı belirlenen hasta, yoğun bakıma kaldırıldı. Burada yaptığı açıklamada, hiçbir kronik rahatsızlığı olmamasına rağmen hastalığı ağır geçirdiğini belirten Dalıcı, "Aşılama başladığından beri 'bugün yarın yaptırırım' dedim. İşlerime hep daha öncelik verdim. Keşke sıram geldiğinde koştura koştura aşı olmaya gitseymişim, çok pişmanım." dedi.