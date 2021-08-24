Çakmur hastane yapmadı! Özfatura geri alamadı! Belediye başkanları unuttu

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinin en güzel yerlerinden birinde yer alan deniz manzarasına sahip on milyonlarca liralık 33 dönümlük Büyükşehir Belediyesi arsanının 'akıllara durgunluk veren' bir skandala kurban gittiği ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı olan CHP'li Yüksel Çakmur, başkanlığı döneminde belediyenin de desteğiyle Ege Sağlık Vakfı isimli bir vakıf kurdu ve bugüne kadar başkanı oldu. Çakmur, 1992 yılında Güzelbahçe Yaka Mahallesi'ndeki 33 dönümlük arsayı 'hastane yapma' koşuluyla sembolik bir bedelle bu vakfa 49 yıllığına tahsis etti.

GERİ ALMAK İSTEDİ AMA...

Bu süreçte başkanlıktan ayrılan Çakmur, vakfın başkanlığını da sürdürdü. Kendisinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelen Burhan Özfatura, Çakmur'un kendi kurduğu vakfa verdiği bu arsayı geri almak istedi. Ancak yargı, arsanın geri alınmasına izin vermedi. Ancak aradan geçen 29 yılda da Güzelbahçe'deki bu eşsiz arsaya tahsis amacına uygun bir hastane yapılmadı. Hastaneyi yapamayan Çakmur, arsayı geri de vermedi. Belediyenin sonraki yönetcileri ise İzmirlilere ait bu arsayı adeta unuttu. Skandal, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Erhan Çalışkan'ın verdiği soru önergesiyle ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu

İDDİAYI ÖZFATURA YALANLADI

Yeni Asır'ın görüştüğü Çakmur, bu arsaya o dönem bir Almanya'dan sağlık alanında çaba harcayan bir tıp kurumunun tam teşekküllü bir hastane yapmak istediğini söyledi. Ancak kendisinden sonra gelen Özfatura yönetiminin bunu engellediğini öne süren Çakmur, "Adamlar defalarca geldi, gitti. Belediye 'Ben size oraya o hastaneyi yaptırmam' dedi. Adamlar da bir çözüme ulaşamayınca gitti. Şu an o hastane nerede biliyor musunuz? İspanya'nın Mollarca kentinde..." dedi.

Burhan Özfatura

"TARİHİ ESER KAÇAKÇISI"

Yine Yeni Asır'ın görüştüğü Özfatura ise, Çakmur'un anlattıklarını yalanladı. Çakmur'un bahsettiği 'Alman'ın o dönem tarihi eser kaçakçısı çıktığını ve kaçtığını belirten Özfatura, "Bu o dönemin kayıtlarında vardır. Biz bu kente hastane, otel, turistik tesis gibi yatırım yapmak isteyen herkesin önünü açtık. Bizim dönemimizde kente birçok özel hastane kazandırdık. Biz, yatırım için bize gelen sağlam kişi ve kuruluşları özel olarak destekledik" dedi.

İzmir'in en güzel manzaralarından birine sahip olan 33 dönümlük arazi yıllardır bomboş duruyor.



ÇALIŞKAN: İADE İLE İLGİLİ ŞART KONULAMAZ MIYDI?

SKANDALI verdiği soru önergesiyle ortaya çıkaran AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan'a, 'Tahsis koşullarını belirten herhangi bir belge ya da protokole rastlanmamıştır' diye cevap verildi Çalışkan, "Belediyenin arazilerinden haberi yok, evrak yok, takip yok. Bu kadar büyük bir arazi için hastane yapılmaz ise arazinin iadesi ile ilgili bir şart konulmaz mı? Peki bu yaşananlar Ege Sağlık Vakfı'na yakışıyor mu? Halkçı olduğunu, sosyal demokrasiye önem verdiklerini her fırsatta ifade etmekten kaçınmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve bakanlık yapmış Yüksel Çakmur 4.5 milyon İzmirliye ait 33 bin metrekare araziyi ya iade etsin ya da söz verdiği hastaneyi yapsın" dedi.

Erhan GÜLENÇ