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Haberler İzmir Dengesini kaybeden Rana 4. kattan düştü

Dengesini kaybeden Rana 4. kattan düştü

Dengesini kaybeden Rana 4. kattan düştü

24.8.2021

İZMİR Tire'de, dengesini kaybederek 4.'ncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Rana Uçar adlı 21 yaşındaki genç kız ağır yaralandı. Talihsiz olay Atatürk mahallesi, Halil Çulhaoğlu caddesinde meydana geldi. İddiaya göre evlerinin balkonunda hava almak amacıyla bulunan Uçar, ayağa kalktığı sırada dengesini kaybederek 4'ncü kattan beton zemine çakıldı. Genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın ardından üzüntüye boğulan mahalle esnafı ise "Rana, yere düştüğü sırada çıkan ses ve kaldırımdaki çaresiz durumu hepimizi şok etti. İnşallah kısa sürede iyileşip evine döner" şeklinde konuştular.

■ NADİR UYSAL

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