İzmir’de aşılanma oranı yüzde 80

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Metin Kızılelma, İzmirlilerin aşıya rağbetinin ve randevuya uyumunun iyi durumda olduğunu belirtip, nüfusun yüzde 80'inin en az bir doz koronavirüs aşısı yaptırdığını söyledi. İKİNCİ doz aşı olanların oranının ise yüzde 64 olduğunu ifade eden Doktor Kızılelma, "İzmir'de aşıya olan talep mutluluk verici. Biz de bu talebi mümkün olan en kısa sürede karşılamaya çalışıyoruz. Biz hem aile sağlığı merkezlerinde hem de kamu, üniversite ve özel hastanelerde kovid aşılamasını sürdürüyoruz. Hedef nüfus sürekli güncelleniyor ancak şu an için 3,5 milyonun üzerine çıkmış durumda. Mümkün olan en fazla sayıda kişiye bir an önce aşılamasını yapmak üzere çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. DOKTOR Kızılelma, "Hızlıca aşılama sürecine devam ediyoruz. Günlük ortalama 50 ile 70 bin civarında aşı yapıyoruz. Bazı günler bu sayıların üzerine çıktığımız da oluyor. Ancak aşılı olsun ya da olmasın herkesin mutlaka maske kullanımı, el hijyeni ve sosyal mesafeye dikkat etmesi gerekiyor" dedi.