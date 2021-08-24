Memleketi savaş alanına çevirdiler!

MEMLEKET Partisi (MP) Genel Başkanı Muharrem İnce ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer arasındaki 'afiş toplatma' polemiği tam gaz sürüyor. İnce'nin partisinin İzmir kongresinde, "Kimsin sen benim afişlerimi söküyorsun?" sözlerine Soyer, "Kim olduğumu sormuşsunuz. Hatırlatayım ben İzmir'in seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanıyım" sözleri ile yanıt vermişti.

"KILIF UYDURMA"

Bu kez sosyal medya hesabından İnce, "Ayıbına kılıf uydurma Soyer. Seçilmiş başkan olman afiş toplatma hakkı vermez. Memleket Partisi'nin afişleri senin bildiğin afişlerden değildir. Onlarda belediye rantı yok, alın teri var" çıkışında bulundu.



Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt Oğuz dün bir basın toplantısı düzenleyerek Soyer'in sözlerine belgeli cevap verdi.

'ADAM KIZMIŞ' DEDİ

Bunun ardından Soyer ise, Fuar Lozan Kapısı'nın güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak afişleri kendilerinin sökmediğini Memleket Partililerin söktüğünü öne sürdü. Soyer, İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminin akşamı bir gazeteciye attığı "Adam kazandı" mesajına atıfta bulunarak "Adam kızmış!" ifadesine kullandı. Bu arada Soyer'i yalanlayan bir paylaşım yapan MP İl Başkanı Cüneyt Oğuz ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Soyer'in kongrenin ardından afişlerin kendi partililerince topanlanırken çekilmiş görüntüleri paylaştığını ve halkı yanıltığını öne sürdü.



Mehmet Ali Çelebi

İKİ ÇUVALDA

Toplanan pankartları Büyükşehir Zabıtası'nın Gürçeşme Müdürlüğü'nde iki çuval içinde bulup geri aldıklarını anlatan Oğuz, Soyer'i özür dilemeye çağırdı. Oğuz, belediye görevlilerinin, astıkları Türk bayraklarını bile yırttığını öne sürdü. Başkan Soyer'in yurt dışında olduğunu ve yanlış bilgilendirildiğini düşündüğünü ifade eden Oğuz, "Kendisinin gerçekleri görerek İnce'den özür dilemesini istiyorum" dedi.



KÖRFEZ'DEKİ DENİZ DE KOLTUKTAKİ DENİZ DE KOKMUŞTUR'

ÖTE yandan CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile MP İl Başkanı Cüneyt Oğuz arasında da sert bir polemik başladı. CHP

İzmir İl Başkanı Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gerçekleşen kongrede Memleket Partisi İzmir İl Başkanı seçilen Cüneyt Oğuz'u hedef aldı. Oğuz'un kongre sırasında yaptığı "Belki Kemal Kılıçdaroğlu bile gelip Memleket Partisi'ne üye olabilir" şeklindeki sözlerine sert tepki gösteren Deniz Yücel, "3 senelik CHP üyeliğinden hiç bir şey öğrenmemiş arkadaş, bir daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini ağzına alıp da kirletme" dedi. Cüneyt Oğuz ise, dün Yücel'e "Deniz Yücel'e çok açık söylüyorum. Bu konular ile ilgili Türkiye'de son konuşması gereken kişidir. 540 baskıcı imza ile kongrede aday olmuş ve 250'sini zor almış, atanmış bir il başkanıdır. İzmir'de körfezdeki deniz de koltuktaki Deniz de kokmuştur" dedi.

METİN BURMALI