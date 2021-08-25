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Haberler İzmir Başkan Uğur Demirezen’den Bayındırlılara aşı uyarısı

Başkan Uğur Demirezen’den Bayındırlılara aşı uyarısı

Başkan Uğur Demirezen’den Bayındırlılara aşı uyarısı

25.8.2021

İZMİR Bayındır'ın AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen, muharrem ayı nedeniyle Cumhuriyet meydanı kent merkezi ile Turan, Yakapınar ve Hatay mahallelerinde halka aşure dağıttı. Halk arasında "Sarı Çocuk" lakabıyla tanınan Demirezen, "Muharrem ayı dayanışma ve paylaşma ayıdır. Bu mübarek ayda birlik ve beraberliğimizin pekişmesi adına hemşerilerimize aşure ikramında bulunduk" dedi. Başkan Demirezen dualarla hazırlanan aşureleri kendi elleriyle dağıtıp "Lütfen aşınızı olun" çağrısında bulundu.

■ NADİR UYSAL

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