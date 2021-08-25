Bir ve Doğan, avukatlarının başvurusu üzerine Buca ilçesinde bulunan İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan sağlık kontrolü için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
Hastaneye mahkum koğuşundan getirilen Bir ve Doğan, sağlık kontrollerinin ardından cezaevine götürüldü.
Çevik Bir ve Çetin Doğan, İzmir'de ceza infaz kurumuna nakledildi
İzmir'de Çevik Bir ve Çetin Doğan sağlık kontrolünden geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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