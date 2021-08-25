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Haberler İzmir İzmir'de Çevik Bir ve Çetin Doğan sağlık kontrolünden geçirildi

İzmir'de Çevik Bir ve Çetin Doğan sağlık kontrolünden geçirildi

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunan emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan, İzmir'de sağlık kontrolünden geçirildi.

İzmir'de Çevik Bir ve Çetin Doğan sağlık kontrolünden geçirildi
AA

25.08.2021, 17:25

Bir ve Doğan, avukatlarının başvurusu üzerine Buca ilçesinde bulunan İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan sağlık kontrolü için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Hastaneye mahkum koğuşundan getirilen Bir ve Doğan, sağlık kontrollerinin ardından cezaevine götürüldü.

Çevik Bir ve Çetin Doğan, İzmir'de ceza infaz kurumuna nakledildi

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