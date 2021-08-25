Haberler İzmir İzmir'de Çevik Bir ve Çetin Doğan sağlık kontrolünden geçirildi

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunan emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan, İzmir'de sağlık kontrolünden geçirildi.