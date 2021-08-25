Safra kesesi ameliyatından sonra hayatını kaybetti!

İZMİR'DE özel bir hastanede safra kesesi ameliyatı olduktan 10 gün sonra kan kusmaya başlayan 52 yaşındaki Esin Başaran yaşamını yitirdi. Başaran'ın ölümünde ihmal olduğunu ileri süren eski eşi Talat Özat ameliyatı yapan genel cerrah ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Manisa'da yaşayan 2 çocuk annesi Esin Başaran, geçen yıl Genel Cerrah UT. Tantoğlu tarafından safra kesesi ameliyatına alındı. Ancak, ameliyattan riskli olduğu için vazgeçildi. 1 yıl sonra ağrılarının artması üzerine Başaran, tekrar doktoru U.T.'den ameliyatını yapması istedi.

U.T., İzmir'deki bir özel hastanede, Başaran'ın safra kesesi ameliyatını gerçekleştirdi. Ameliyattan 10 gün sonra kan kusmaya başlayan Başaran hastane hastane dolaştı ve 10 günlük bitkisel hayatın sonunda yaşamını yitirdi. Amaçlarının tazminat almak olmadığını belirten eski eş Özat, "Sadece insan sağlığına verilen değerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Ameliyatı yapan doktor U.T. hiçbir şey olmamış gibi yaşıyor. Bu durum bizim zorumuza gidiyor" diye konuştu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Genel Cerrah U.T. ise "Esin Başaran'ın ölümünde kesinlikle ihmal yok. Midesindeki ülser kanamış" dedi.