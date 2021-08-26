‘24 saat ekibimle sokaklarda olacağım’

İzmir'in yeni Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, emniyetteki devir teslim töreni sonrasında kentin huzur ve güvenliği için yoğun bir mesaiye başladı. Emniyet hizmetlerinde birey ve toplum odaklı yaklaşımı benimseyen Şahne, ilçe ilçe dolaşıp bir ayda 300'e yakın muhtarla bir araya geldi. Sokakta gördüğü vatandaşlarla sohbet eden Şahne, ayağının, "İzmir'e atanmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bu güzel kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için ekibimle birlikte hep sokaklarda olacağım" dedi.

MUHTARLARLA GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI İl Emniyet Müdürlüğü Kararnamesi ile Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, 14 Temmuz'da görevini Mersin'de uzun yıllar başarılı bir şekilde İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmüş olan Mehmet Şahne'ye devretti. İzmir'in yeni Emniyet Müdürü Şahne, kentteki huzur ve güvenliğin sürekliliğinin sağlanması için ayağının tozu ile ziyaretlerine başladı. Emniyet hizmetlerinde birey ve toplum odaklı yaklaşımı benimseyen Şahne, ziyaret ettiği ilçe ve mahallelerdeki vatandaş ve muhtarlarla görüşüp, fikir alışverişinde bulundu. İlk ziyaretlerini Konak, Bornova ve Buca'daki mahalle muhtarlarına gerçekleştiren Şahne, 300'e yakın muhtarın mahallelerinde yaşadıkları asayiş sorunları ve çözüm önerilerini dinleyip, genel güvenlik konuları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İNSAN ODAKLI ÇÖZÜM

ZİYARET ettiği ilçelerde sokakta gördüğü vatandaş ve esnafla da sohbet edip, alışveriş yapan Şahne, halkın gözündeki algının aksine polis ile halkın iç içe olduğunun en iyi örneklerinden birini sergiledi. Kentteki polis merkezlerini ve emniyet müdürlüklerini de gezen Şahne, personeliyle de bir araya gelmeyi ihmal etmedi.





'VATANDAŞLAR HİÇ ÇEKİNMEDEN BENİ ARAYABİLİRLER'

KENDİSİNE hayırlı olsun ziyaretinden bulunan Yeni Asır İstihbarat Sorumlusu Şenol Kantürk ile muhabir Metin Burmalı'yı makamında kabul eden İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir'e atanmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi. Suçla mücadelede toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında vatandaş odaklı çalışacaklarının altını çizen Şahne, "Bu güzel kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden ekibimle çalışacağım. İzmirli vatandaşlarımız beni 24 saat hiç çekinmeden arayabilir. Ben hep sokaklarda olacağım" diye konuştu.

ŞENOL KANTÜRK/METİN BURMALI