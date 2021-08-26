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Haberler İzmir Balıkçı teknesinde 191 sığınmacı yakalandı

Balıkçı teknesinde 191 sığınmacı yakalandı

İzmir'in Urla ve Çeşme ilçesi açıklarında 191 sığınmacı yakalandı, 23 sığınmacı kurtarıldı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ise, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 sığınmacı kurtarıldı.

Balıkçı teknesinde 191 sığınmacı yakalandı
AA

26.08.2021, 23:23

Urla açıklarında görevli Sahil Güvenlik botları tarafından tespit edilen balıkçı teknesi durduruldu. Teknedeki 191 sığınmacı yakalandı.

Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salı içerisindeki 23 sığınmacıyı kurtardı.

Toplam 214 sığınmacı, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



AYDIN'DA TÜRK KARA SULARINA İTİLEN 33 SIĞINMACI KURTARILDI

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 sığınmacı kurtarıldı.

Kuşadası açıklarında, lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, bottaki 33 kişiyi kurtarıp kıyıya çıkardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri öğrenilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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