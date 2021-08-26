Çevik Bir ve Çetin Doğan sağlık kontrolünden geçirildi

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunan emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan, İzmir'de sağlık kontrolünden geçirildi. Bir ve Doğan, avukatlarının başvurusu üzerine Buca'daki İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan sağlık kontrolü için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye mahkum koğuşundan getirilen Bir ve Doğan, sağlık kontrollerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.
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