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Haberler İzmir Domuz sanıp arkadaşını vurdu

Domuz sanıp arkadaşını vurdu

Domuz sanıp arkadaşını vurdu

26.8.2021

İZMİR'İN Tire ilçesinde domuz avı kanlı bitti. Eğridere köyü kırsalındaki incir bahçesine dadanan domuzlardan kurtulmak isteyen İlhami Girgin (38), önceki gece Faruk Özkan (25) ile pusuya yattı. Gece karanlığında bir süre bekleyen Faruk Özkan yer değiştirmek istedi.

Çalılardan çıkan sesi, domuz zanneden Girgin, tüfeğini ateşleyince Özkan'ı vurdu. Boğazından yaralanan talihsiz adam, hayatını kaybetti. Şok geçiren cinayet zanlısı, jandarma tarafından gözaltına alındı. Eğridere köyü sakinleri, ikisi de evli ve iki çocuk sahibi olan Özkan ve Girgin için, "Yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. İki aile de perişan oldu" dedi.

■ NADİR UYSAL

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