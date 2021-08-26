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Haberler İzmir Eren-13 kapsamında 2 terörist daha etkisiz

Eren-13 kapsamında 2 terörist daha etkisiz

Eren-13 kapsamında 2 terörist daha etkisiz

26.8.2021

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Markoz Deresi bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde operasyon düzenlendiği belirtildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde yapılan operasyonda, iki bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi

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