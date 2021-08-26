İzmir'de kahreden son! Sıvı gübre dolu havuza düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Halilbeyli Mahallesi'ndeki biyogaz gübre fabrikasında arızalı makineyi onarmak için havuza inmeye çalışan Hidayet Şahin (41), halatın kopması sonucu içi sıvı hayvan gübresi dolu havuza düştü.

Haber verilmesi üzerine belirtilen adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 metre derinliğindeki havuz vidanjör yardımıyla boşaltıldı, içinden çıkarılan işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şahin'in cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada fabrikanın iş sağlığı güvenliği uzmanı O.T. (33) ile şirket sorumluları E.S. (41) ve H.Y.T. (44), jandarma tarafından gözaltına alındı.

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