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Haberler İzmir Minibüsün altında can pazarı

Minibüsün altında can pazarı

Minibüsün altında can pazarı

26.8.2021

İZMİR Tire'de, U dönüşü yapmak isteyen minibüsün altına giren motosiklet sürücüsü Mehmet Fırat Kızıldağ (22) sıkıştığı yerden AKS ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı. Zamana karşı yarışan ekipler, genç adama bir yandan moral verirken bir yandan da herhangi bir beyin kanaması ihtimaline karşı uyanık tutmaya çalıştı. Başından yaralanan Kızıldağ, Tire Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

■ NADİR UYSAL

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