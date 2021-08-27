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İzmir'de operasyon! 191 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 191 kaçak göçmen yakalanırken, Çeşme'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir’de operasyon! 191 kaçak göçmen yakalandı
DHA

27.08.2021, 08:41

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 04.45 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 kaçak göçmen kurtarıldı.

Öte yandan, ekipler aynı tarihte saat 06.50 sıralarında Urla ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti. Ekiplerce, hareketli balıkçı teknesi durdurularak içerisindeki 191 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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