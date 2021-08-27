Doğan Özer'in kullandığı 06 BMC 265 plakalı motosiklet, İnkılap Alt Geçidi'nde Civan Cem Deli (21) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücülerle kaldırımda yürüyen Suriye uyruklu Omar Qaddo (27) yaralandı.
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Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan iki sürücünün hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
İzmir'de iki motosiklet alt geçitte çarpıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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