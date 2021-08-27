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İzmir'de iki motosiklet alt geçitte çarpıştı

İzmir'in Buca ilçesinde iki motosikletin alt geçitte çarpışması sonucu sürücülerle birlikte yol kenarında yürüyen 1 kişi de yaralandı.Bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

İzmir’de iki motosiklet alt geçitte çarpıştı
AA

27.08.2021, 12:41 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021, 12:42

Doğan Özer'in kullandığı 06 BMC 265 plakalı motosiklet, İnkılap Alt Geçidi'nde Civan Cem Deli (21) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.



Kazada sürücülerle kaldırımda yürüyen Suriye uyruklu Omar Qaddo (27) yaralandı.



Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan iki sürücünün hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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