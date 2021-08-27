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İzmir'de iki motosiklet alt geçitte çarpıştı

İzmir'in Buca ilçesinde iki motosikletin alt geçitte çarpışması sonucu sürücülerle birlikte yol kenarında yürüyen 1 kişi de yaralandı.Bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

AA 27.08.2021, 12:41 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021, 12:42