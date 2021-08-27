İzmir’de kiralar uçtu! Üniversite öğrencileri fiyatlardan dertli

Pandemi sürecinde online olarak eğitime devam eden üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmelerine sayılı günler kaldı. Çok sayıda devlet ve vakıf üniversitesi bulunan İzmir'deki öğrencileri ise ev bulma telaşı sardı. Ancak öğrenciler, kentteki ev kiralarının yüksekliğinden şikayetçi. Geçen sene yaşanan depremi de göz önünde bulundurarak yeni evlerde oturmak isteyen öğrenciler, kira fiyatlarının uçuk olması nedeniyle eski evleri kiralamak zorunda kaldıklarını, kira fiyatları bütçelerini aşan bazı öğrenci arkadaşlarının ise gecekondulara taşındığını ifade etti.

Öğrencilerin yoğunlukta yaşadığı Bornova ilçesindeki bir esnaf ise bazı öğrencilerin geceleri kafesinde geçici olarak kaldığını söyledi. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu da İzmir'deki durumu değerlendirdi. Pandemi nedeniyle üniversitelerin eğitimi konusunda belirsizliğin hakim olduğunu kaydeden Güleroğlu, belirsizliğin sona ermesi halinde talebin artacağını ve fiyatların yüzde 35'lere kadar fırlayabileceğini belirtti.



"BAZI ARKADAŞLARIMIZ GECEKONDUDA KALMAK ZORUNDA KALDI"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Ece Yıldız, "Sıkıntılı durumlar yaşıyoruz. Biz geçen nisan ayında ev aramıştık. Kırık dökük eve 2 bin lira kira istemişlerdi. En sonunda bir ev bulduk ama sıkıntılı bir ev. Bazı arkadaşlarımız gecekonduda kalmak zorunda kaldı. Kiralar çok pahalı. Biz evde iki kişi kalıyoruz ve kişi başı bin lira veriyoruz. Herkesin bu kadar bütçesi de yok. Kaldı ki şu anda oturduğumuz ev de istediğimiz türde bir ev değil. Eski bir ev. Ayrıca İzmir'de deprem de oldu. Bu bölgede evler de yıkıldı. Eski eve korka korka çıktık" dedi.





"İŞİ FIRSATÇILIĞA DÖKEN DE VAR"

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi son sınıf öğrencisi Ahmet Meriç ise, "Erzincan'dan geldim. 2 sene ev aradık ama bütçemize uygun ev bulamadık. Bir hafta içerisinde kira fiyatı bin 250 liradan 2 bin 500 liraya fırlıyor. Aynı ev sahibi bana bin 250 lira kira fiyatı olduğunu söylerken, bir hafta sonra arayan arkadaşıma kiranın 2 bin 500 lira olduğunu söylüyor. 4 senedir İzmir'deyim. Eve çıkmayı istedim ama hala çıkamadım. Yurtta kalmaya devam edeceğim gibi görünüyor. Aileler pandemi nedeniyle yurtları uygun bulmuyor. Eve talep artınca da kiralar uçtu. Kimseyi zan altında bırakmak istemem ama bu işi fırsatçılığa döken de var. Aynı apartı bir hafta aralıklarla 800 liradan 2 bin 500 liraya çıkaran var" diye konuştu.



"GECELERİ KAFEMİZDE KALAN ÖĞRENCİLER VAR"

Bornova ilçesinde öğrencilerin uğrak mekanı olan Küçük Park esnaflarından Ersin Duman, "Öğrenciler biz esnaflara uygun kiralık ev olup olmadığını soruyor ama kira fiyatları uçtu. 3 bin liraya, 4 bin liraya eski evleri kiralığa çıkarıyorlar. Öğrenciler iyice gelmeye başladığında mağduriyet yaşayacak. Gece bizim kafemizde kalan öğrenci arkadaşlar bile var. Gidecek yerleri olmadığı için geceleri kafemizde kalıyorlar. Gündüz ihtiyaçlarını karşılayıp gece geri geliyorlar. Küçük Park esnafı olarak öğrencilere elimizden geldiğinde yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.