Turistik ilçe Çeşme’de skandal: Gecekondu mezarlık!

Türkiye'nin gözde tatil yöresi Çeşme Alaçatı'da görenleri hayrete düşüren bir manzara yaşanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Alaçatı Mezarlığı'nın yanındaki eskiden otellere gelen vatandaşların otopark olarak kullandığı alanı gömüye açtı. Evlerin hemen karşısında yer alan otoparktaki parkeler bile sökülmeden gömüye açılan alanı görenler, gözlerine inanamıyor.

Mezarlığın yüksek duvarının hemen dışındaki gömüye açılan alan tel örgüyle çevrilirken, vatandaşlar "Burası otopark ve yol olarak kullanılıyordu. Ancak, alınan kararla buraya gömü yapılmaya başlandı. Ortaya da böyle tuhaf bir manzara çıktı. Turizme böyle mi katkı konulur? Madem burayı mezarlık yapacaklardı bari tel örgüyle çevirmek yerine bir duvar örseydiler de böyle ilginç bir tablo oluşmasaydı" dedi.

YA SU BASKINI OLURSA

Bölgede dere yatağı yüzünden sık sık büyük su taşkınları yaşandığına da dikkat çeken vatandaşlar, "Yine bir su taşkını olduğunda, yolla aynı seviyede olan bu mezarları da su basabilir, o zaman ne olacak?" diye konuştu.

"ARTIK OTOPARK OLMADIGI İÇİN RAHATSIZLAR"

YENİ Asır'ın görüştüğü Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Hülya Şahin, bu alanın kayıtlarda mezarlık olarak gözüktüğünü ve bu nedenle böyle bir uygulamaya gittiklerini söyledi. Şahin, "Burasının daha önce otopark yapılması hataymış. Yasa, 'Bir yer tapuda mezarlık gözüküyorsa, etrafını düzgün bir şekilde çevir, burayı başka bir amaç için kullanma' diyor. Büyükşehir'e sonradan bağlanan ilçelerdeki mezarlıklarda sınırları saptıyoruz. Mezarlık taşma yaptıysa kamulaştırıyoruz. Bütün mezarlıklarımızı böyle düzelte düzelte gidiyoruz. İnsanlar orası artık otopark olmadığı için rahatsızlık duyuyor ama eski uygulama yanlış. Bir mezarlıktan sadece yol geçirilebilir o da İçişleri Bakanlığı'nın iznine tabidir" dedi.

ERHAN GÜLENÇ