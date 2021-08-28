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Haberler İzmir Antalya’da duran kalbi İzmir'de yeniden attı

Antalya’da duran kalbi İzmir'de yeniden attı

Antalya’da duran kalbi İzmir’de yeniden attı

28.8.2021

ÖLÜMCÜL ritim bozukluğu nedeniyle, Antalya'dan ambulans uçakla İzmir'e sevk edilen ve havada duran kalbi yeniden çalıştırılan Cengiz Akhan (73), Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 3 boyutlu radyofrekans ablasyon tedavisiyle iyileşti. Akhan, "Yaşamam bir mucize" diyerek doktorlarına ve sağlık personeline teşekkür etti.
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