Antalya’da duran kalbi İzmir’de yeniden attı

ÖLÜMCÜL ritim bozukluğu nedeniyle, Antalya'dan ambulans uçakla İzmir'e sevk edilen ve havada duran kalbi yeniden çalıştırılan Cengiz Akhan (73), Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 3 boyutlu radyofrekans ablasyon tedavisiyle iyileşti. Akhan, "Yaşamam bir mucize" diyerek doktorlarına ve sağlık personeline teşekkür etti.

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