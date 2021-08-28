ÖLÜMCÜL ritim bozukluğu nedeniyle, Antalya'dan ambulans uçakla İzmir'e sevk edilen ve havada duran kalbi yeniden çalıştırılan Cengiz Akhan (73), Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 3 boyutlu radyofrekans ablasyon tedavisiyle iyileşti. Akhan, "Yaşamam bir mucize" diyerek doktorlarına ve sağlık personeline teşekkür etti.
Antalya’da duran kalbi İzmir'de yeniden attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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