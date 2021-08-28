Hayvan dostları nöbet kurbanı oldu

Bu iddiaları CİMER aracılığı ile ilgili kuruma defalarca sormasına rağmen sağlıklı bilgi alamayan Ziraat Mühendisi ve hayvansever Murat Gündüz, avukatı Tahsin Aslan ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KAMU ZARARA UĞRATILIYOR

BU şekilde hem hayvan sağlığının hiçe sayıldığını hem de hak edilmeyen ücretler ödenerek kamusal zarar ortaya çıktığına dikkat çeken Gündüz, "Bisikletle şehir turu atıp, memlekete hizmet edilmiyor. Veteriner İşleri Başkan Tunç Soyer'in çiftliğine dönmüş durumda" dedi. Sağlık teknisyenlerinin veteriner gözetiminde iş yapabileceğine dikkat çeken Gündüz, "Veteriner başında yoksa teknisyen enjeksiyon bile yapamaz. Ehliyet sahibi olmayan insanlarla haycanlara yarım yamalak müdahale ediliyor. Bu durum aynı doktorun olmadığı bir hastanede hemşirenin ameliyata girmesi gibi bir şey" diye konuştu.



'VETERİNERLİK HİZMETLERİNİ ANGARYA GÖRÜYORLAR'

YENİ Asır daha önce de İzmir Fuarı'nda bulunan Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü'ndeki şikayetleri dile getirmişti. Anadolu Hayvan Hakları Derneği Başkanı Emin Aksel, "Belediye hayvanlar için ambulans tahsis etti. Maaşlı çalışan şoför var ama görev yapmıyorlar. Kendileri kazalara gitmedikleri gibi yaralı hayvan getirenlere de iyi davranmıyorlar. CHP'li belediyeler veterinerlik hizmetlerini angarya görüyor. Çünkü seçimlerde oya dönüşmüyor" diye tepki göstermişti.

METİN BURMALI