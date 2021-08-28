Iki motosiklet alt geçitte çarpıstı

İZMİR'İN Buca ilçesinde altgeçitte iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza dün saat 08.30 sıralarında ilçeye bağlı Seyhan Mahallesi Aydın Hatboyu Caddesi İnkılap Alt Geçidi'nde meydana geldi. Doğan Özer'in kullandığı motosiklet, Civan Cem Deli (21) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Savrulan motosikletlerden biri yol kenarında yaya olarak yürüyen yabancı uyruklu Omar Qaddo'ya da (27) çarptı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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