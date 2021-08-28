‘İzmir yararına olan her adımı destekleriz’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu ve Konfederasyonun çatısı altındaki STK'larla bir araya geldi. Dernek başkanlarını tek tek dinleyen Sürekli, "Sivil Toplum Kuruluşları, bizimle birlikte, seçimden seçime kapısı çalınan yapılar olmaktan çıktı. STK'lar devlet-millet birlikteliğinin lokomotifi, köprüsü. 20 yıldır, bu gücü önemsedik, destekledik. Bu nedenle ilk günden itibaren sık sık bir araya geliyor, istişarelerde bulunuyoruz. Her zaman sizlerle diyalog halinde olduk, olmaya devam edeceğiz. İzmir'in yararına olacak, derdine derman olacak her adımınızı da destekleriz" diye konuştu. Konfederasyon Başkanı Yalçın Kocabıyık ise bu buluşma sayesinde dernek başkanlarının taleplerini kendisiyle bire bir paylaşma fırsatı bulduğunu söyledi.