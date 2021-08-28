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İzmir'de hareketli anlar! Sahil Güvenlik botu ile çarpışan tekne battı

İzmir Körfezi'nde sahil güvenlik botuyla çarpışarak batan teknede bulunan 5 kişi kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yasak sahada avlanan ve gemi trafiğini tehlikeye düşüren çok sayıda tekne olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildiğini, yaklaşma manevraları sırasında sahil güvenlik botu ile tekne arasında hafif çatma yaşandığını bildirdi.

İzmir’de hareketli anlar! Sahil Güvenlik botu ile çarpışan tekne battı
AA

28.08.2021, 16:07

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Üçkuyular önlerindeki yasak sahada avlanan ve gemi trafiğini tehlikeye düşüren çok sayıda tekne olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildiği bildirildi.

Teknelerin tespiti ve cezai işlemlerin uygulanması için sahil güvenlik botunun yaklaşma manevrası yaptığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu kalabalık tekne grubuna sahil güvenlik botu tarafından yapılan yaklaşma manevraları esnasında bölgede bulunan bir tekne ile sahil güvenlik botu arasında hafif çatma yaşanmıştır. Yaşanan çatmanın etkisiyle sahil güvenlik botuna nazaran çok küçük boyutta, yaklaşık 5 metre uzunluğundaki tekne su alarak batmış, teknede bulunan 5 şahsın kurtarılarak Üçkuyular Feribot İskelesi'nde 112 Acil Sağlık ambulansı personeline teslim edilmesi sağlanmıştır. Yaşanan çatma neticesinde herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır."

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