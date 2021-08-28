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Son dakika: İzmir'de orman yangını

Son dakika haberi...İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 5 helikopter ve 1 uçak ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 20 arazöz ve 4 dozerle müdahale ediliyor.

28.08.2021, 14:37 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021, 15:07