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Haberler İzmir ‘Tüm okullarımızın maske ve dezenfektan ihtiyaçları giderildi’

‘Tüm okullarımızın maske ve dezenfektan ihtiyaçları giderildi’

‘Tüm okullarımızın maske ve dezenfektan ihtiyaçları giderildi’

28.8.2021

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu an itibarıyla Türkiye'nin tüm bölgelerinde bulunan bütün okullarımızın maskeden dezenfektana ve temizlik malzemelerine kadar tüm ihtiyaçları giderilmiş durumda" dedi.

İLK ZİYARET İZMİR'E
İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret eden Bakan Özer, tüm kademe ve sınıf seviyelerinde 6 Eylül'de eğitimi yüz yüze başlatmak için 81 ilde ve ilçelerde çok yoğun bir çaba içinde olduklarını belirterek, "An itibarıyla Türkiye'nin tüm bölgelerinde bulunan okullarımızın, maskeden dezenfektana kadar tüm ihtiyaçları giderilmiş durumda. Tüm okullarımıza gerekli destekleri sağlamış bulunuyoruz" dedi. İlk resmi ziyaretini İzmir'e gerçekleştirdiğini hatırlatan Özer, kentteki hazırlıkları, çalışmaları vali, il milli eğitim müdürü ve tüm ilçe milli eğitim müdürleriyle masaya yatıracaklarını dile getirdi.

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