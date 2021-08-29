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Haberler İzmir 20 suçtan aranan zanlı jandarmadan kaçamadı

20 suçtan aranan zanlı jandarmadan kaçamadı

29.8.2021

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde yaklaşık 20 suç nedeniyle hakkında yakalama kararları bulunan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışma kapsamında kasten yaralama, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik gibi 20 ayrı suçtan yakalama kararları bulunan E.U'nun (35) Sarıcalı Mahallesi'nde bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerin operasyonuyla yakalanan zanlı adliye sevk edildi.
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