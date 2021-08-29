Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü’ye Ak Parti’den tepki

ÇİĞLİ Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün ilçedeki koku sorunuyla ilgili DSİ'yi göreve çağırmasına AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'den tepki geldi. Çiğli'de özellikle yaz aylarında artan kokunun kaynağını tespiti için arıtma tesisi ve derelerde inceleme yapan Gümrükçü, "İZSU kendi üzerlerine düşenleri yerine getiriyor. Devlet Su İşleri'nden de aynı hassasiyeti bekliyoruz. Bu derelerin temizlenmesi için Çiğli Belediyesi olarak biz işbirliğine hazırız" dedi.

SORUNDAN KAÇIYORLAR

GÜMRÜKÇÜ'NÜN sözlerine tepki gösteren Sürekli, "Bu koku özetle altyapı sorunudur! Yağmur suyu ve kanalizasyon kanallarının ayrılmaması, arıtma tesisi eksiklikleri, dere ıslah ve temizliğinin yapılmamasından kaynaklıdır! Bu hizmetler ise 'Büyükşehir Belediyeleri'nin sorumluluğundadır" dedi.

İzmir ve Çiğli'de halkı canından bezdiren pis kokuya dair kabul edilmesi gereken bazı gerçekler olduğunu da kaydeden Sürekli, "CHP'li İlçe Belediye Başkanı ve İZSU yetkilileri bu gerçeği bilmiyor olamaz. Üstlerine düşeni yaptıklarını söyleyip topu DSİ'ye atmış, halkı yanıltmak pahasına sorumluluklarının üstünü örtmüşlerdir. Yetki karmaşası yaratarak işten kaçıp, sorumluluğu her fırsatta üstlerinden attıkları gün gibi ortadadır" dedi.