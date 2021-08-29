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İzmir'de düğün magandası iş başında! İnsanların canını hiçe saydı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düğün konvoyunda bulunan bir araç insanların canını hiçe sayarak havaya ateş attı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonları ile kaydedildi.