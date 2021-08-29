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İzmir'de düğün magandası iş başında! İnsanların canını hiçe saydı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düğün konvoyunda bulunan bir araç insanların canını hiçe sayarak havaya ateş attı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

İzmir’de düğün magandası iş başında! İnsanların canını hiçe saydı
İHA

29.08.2021, 16:27

İzmir'in Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesi'nde gelin almaya gelen araçlar düğün konvoyu oluşturdu. Hareket eden gelin arabası ve arkasında bulunan konvoyda bulunan araçlardan birinden silahla havaya ateş açılmaya başlandı.

Gelin alma merasimi çevrede bulunan mahalle sakinleri tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.

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