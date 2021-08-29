İzmir'in Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesi'nde gelin almaya gelen araçlar düğün konvoyu oluşturdu. Hareket eden gelin arabası ve arkasında bulunan konvoyda bulunan araçlardan birinden silahla havaya ateş açılmaya başlandı.
Gelin alma merasimi çevrede bulunan mahalle sakinleri tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.Afyonkarahisar'da bir garip takı töreni
İzmir'de düğün magandası iş başında! İnsanların canını hiçe saydı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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