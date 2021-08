İzmir’de Kovid-19 vaka sayısı azaldı

HER 100 bin kişideki Kovid- 19 vaka sayısı 14-20 Ağustos'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında 14-20 Ağustos'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Koca, "Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize" dedi. Haritaya göre, 14-20 Ağustos'ta her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 147.73, Ankara'da 176.38, İzmir'de 46.24 oldu

