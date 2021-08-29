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Haberler İzmir İzmir’den “Ben de Varım” kampanyasına dev destek

İzmir’den “Ben de Varım” kampanyasına dev destek

İzmir’den “Ben de Varım” kampanyasına dev destek

29.8.2021

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ben de Varım" kampanyasına hayırseverlerin 21 milyon 816 bin lira nakdi yardımda bulunduğunu bildirdi. Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğal afetlerden zarar gören vatandaşlara destek amacıyla başlatılan kampanyaya katkı sunan İzmirlilere teşekkür etti. Paylaşımında afetzedeler için bağışlanan giysi, eşya, yiyecek ve içecek, temizlik ve hijyen malzemeleri ile büyükbaş, küçükbaş, fidan ve yem gibi ayni yardımların listesine de yer veren Köşger, "Valiliğimiz koordinasyonunda hayırsever vatandaşlarımızdan toplamda 21 milyon 816 bin lira nakdi yardım toplanmıştır" ifadelerini kullandı.
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