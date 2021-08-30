Balıkesir’i dünyaya çilekle tanıtıyorlar

BALIKESİRLİ kuzenler Serdar Özdemir ile Erkan Özdemir, İvrindi ilçesinde 155 dekar alanda ürettikleri yıllık 900 ton Albion cinsi çileği Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda'ya gönderiyor. Özdemirler, iç piyasa ile birlikte 500 kişiye istihdam sağlıyor. Serdar Özdemir, "İlerleyen dönemde Balıkesir'i çilek merkezi yapmak istiyoruz" dedi.

SUAT SALGIN