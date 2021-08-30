BALIKESİRLİ kuzenler Serdar Özdemir ile Erkan Özdemir, İvrindi ilçesinde 155 dekar alanda ürettikleri yıllık 900 ton Albion cinsi çileği Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda'ya gönderiyor. Özdemirler, iç piyasa ile birlikte 500 kişiye istihdam sağlıyor. Serdar Özdemir, "İlerleyen dönemde Balıkesir'i çilek merkezi yapmak istiyoruz" dedi.
SUAT SALGIN
Balıkesir’i dünyaya çilekle tanıtıyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.