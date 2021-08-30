Havai fisekten çıkan yangın evlere sıçradı

İZMİR'DE bir düğünde patlatılan havai fişekler nedeniyle çıkan yangında iki tarihi Rum evi kullanılamaz hale geldi. Olay, önceki akşam Bergama ilçesi Domuz Alanı olarak bilinen mevkide meydana geldi. Bir düğün merasiminde patlatılan havai fişekler alev alarak iki tarihi Rum evine sıçradı. Hasbi Uysal ve Ergün Çetiner'e ait evleri bir anda alevlerin sarması sonucu mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Evlerde oturanlar kendilerini dışarı atarken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.