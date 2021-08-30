Hayalet köyün butik oteli

Halen 8 kişinin yaşadığı İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Lübbey, mimarisi ve doğasıyla özellikle hafta sonları gelen konuklara ev sahipliği yaparken, köyde anneannesinden kalan taş evi butik otele dönüştüren Gönül Coşut, "Lübbey'e gelen misafirlerimiz konaklamak istiyordu. Bu boşluğu doldurmak istedik" dedi. Ödemiş'e bağlı Lübbey, taş ve kerpiç evleriyle dikkati çekiyor.

KAHVALTIYA GELİYORLARDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kentsel SİT alanı ilan edilen Lübbey'in tarihi antik çağlara dayanıyor. Son zamanlarda özellikle hafta sonları Türkiye'nin birçok noktasından Lübbey'e ziyaretlerin arttığını aktaran Coşut, "Burada bir kahvaltı evi açmıştık. Konuklarımızın 'Burada kalacak yer yok mu' şeklinde talepleri oluyordu. Gerekli izinleri alıp taş evimizi restore ederek butik otele çevirdik" diye konuştu.