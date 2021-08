İzmir ve Kemeraltı turizm odaklı olmalı

İzmir'de Mezarlıkbaşı semtinden başlayarak Konak Meydanı'na kadar ulaşan ve 1600'lü yıllardan beri İzmir'in en önemli ticari alanlarından olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı eski günlerinden uzak olsa da hala İzmirlinin göz bebeği durumunda. Eski güzel günlerini arayan tarihi çarşı hakkında Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ile konuştuk. Girgin, turizm odaklı bir Kemeraltı ve İzmir istediklerini vurguladı.

-Kemeraltı'nın şu andaki durumu ve sıkıntıları nelerdir? Şu anda 11 bin 500 esnaf bulunuyor. Ciddi çalışan nüfusu var. İzmirlinin en az dörtte biri Kemeraltı'na iniyor. Gurbetçiler de bizim en büyük şansımız. Sıcak para burada. Buraya giren para şehirde kalıyor ve şehir ekonomisine destek sağlıyor. Bununla birlikte yıllardır altyapı, üstyapı, aydınlatma, otopark ve çığırtkanlık sorunlarımız var. Bu sorunların bir kısmı esnafın, bir kısmı da kamu ve yerelin sorumluluğunda. Biz hiçbir zaman tek tarafa yontmuyoruz ve bunu bilincindeyiz. Örneğin; çığırtkanlık eskisi gibi değil. Tabela kirliliği ve işgaller var. Tabelaların tek tip olması gerekiyor.

-Çarşı esnafı her yıl ciddi bir sel ve taşkın problemiyle karşı karşıya kalıyor. Bunun çözümü için çalışma yapılıyor mu? Belediyenin altyapı çalışmaları başladı. İkinci Beyler ve Havra Sokağı'nda bunu gördük. Yaklaşık 3 yıl sürecek bir proje. Kemeraltı deniz seviyesinde olan bir alan ve yıllardır kanalizasyon ve yağmur suyu aynı yere akıyor. Yokuş aşağı gelen yağmurun altında kalıyoruz. Kuşaklamayla Konak Pier'in orada Kadifekale ve Eşrefpaşa'dan gelen suların Kemeraltı'na girmeden denize akacağı bir yatırım yapıldı. Umarım sorunlarımız çözülecek. -Tarihi çarşı hakkındaki istekleriniz ve hayalleriniz nelerdir? Burasının bir tarihi, bir öyküsü var. Her kazdığınız yerden tarih fışkırıyor. Ama bunların hepsini nasıl pazarladığınız önemli. Fransa tek binadan dünya nüfusunu ülkesine çekiyor. İşte bizde Tarihi Kemeraltı'nı yenileyelim derken arkada çöküntü halinde olan eski evlere dokunulması gerekiyor. Oraları yenilemezsek buraya da kazandıramazsınız.



GÜNDÜZ GİBİ GECE DE HAREKETLİLİK GEREKİYOR

"Kemeraltı'nın gece yaşaması herkesin beklentisi" diyen Semih Girgin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lokal olarak belirli yerlerde yeme, içme ve konser alanları oluşturulmalı. Burada bir sürü han var. Burada mal sahiplerinin de sorumluluk alması gerekiyor. Aileler bu yapılara sahip çıkmıyor. Buraları ayağa kaldırmak gerekiyor."



KEPENK GÜRÜLTÜSÜNDEKİ KAZANÇ MUTLULUGU

SEMİH Girgin, "Buraya her gelen para kazanmaya geliyor. Esnafın burada huzurlu ve sağlıklı para kazanması tek dileğimiz. Sorunlar bugün çözülmezse yarın çözülecek. Her kepenk gürültüsündeki kazancın mutluluğu çok önemli" dedi.

Mert ALPDÜNDAR