Haberler İzmir İzmir'de jandarmadan su altında 30 Ağustos kutlaması

İzmir'de jandarmadan su altında 30 Ağustos kutlaması

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yurdun dört bir yanında devam ediyor. İzmir'de de İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ekipleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı su altında kutladı. Denizin 27 metre altına inen dalgıç jandarmalar, burada Türk bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk posteri ve "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" yazılı poster açtı.

30.08.2021, 14:42 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021, 14:43