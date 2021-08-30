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İzmir'de jandarmadan su altında 30 Ağustos kutlaması

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yurdun dört bir yanında devam ediyor. İzmir'de de İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ekipleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı su altında kutladı. Denizin 27 metre altına inen dalgıç jandarmalar, burada Türk bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk posteri ve "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" yazılı poster açtı.

İzmir’de jandarmadan su altında 30 Ağustos kutlaması

30.08.2021, 14:42 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021, 14:43

İzmir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Menderes ilçesine bağlı Özdere Çukuraltı sahilinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında su altına dalış yaptı. Denizin 27 metre altına inen dalgıç jandarmalar, burada Türk bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk posteri ve "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" yazılı poster açtı.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timi ekiplerince gerçekleştirilen faaliyet, su altı kamerasıyla görüntülendi.

İzmir'de 30 Ağustos coşkusu

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