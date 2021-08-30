İzmir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Menderes ilçesine bağlı Özdere Çukuraltı sahilinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında su altına dalış yaptı. Denizin 27 metre altına inen dalgıç jandarmalar, burada Türk bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk posteri ve "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" yazılı poster açtı.
Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timi ekiplerince gerçekleştirilen faaliyet, su altı kamerasıyla görüntülendi.İzmir'de 30 Ağustos coşkusu
İzmir'de jandarmadan su altında 30 Ağustos kutlaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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