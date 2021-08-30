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Haberler İzmir Kanseri yendi umut dağıtıyor

Kanseri yendi umut dağıtıyor

Kanseri yendi umut dağıtıyor

30.8.2021

İZMİR'DE meme kanserini yenip, sağlığına kavuşan Neslihan Ergin (39), tedavisinin ardından sosyal medya hesabından, süreçle ilgili, hastalara yol göstermek istediğini duyurup, telefon numarasını paylaştı. Ergin, paylaşımında, "Hayatı nereden yakalarsan sen de sarıl ona ve bırakma mücadeleni. Çünkü gerçekten çok güzel hayat" tavsiyesinde bulundu. Ergin, kendisine ulaşan hastaların kemoterapinin etkileri, saç dökülmesi ve protez meme konusunda danıştıklarını söyledi. Ergin'in tedavisiyle ilgilenen Doç. Dr. Gürbüz Görümlü de, "Neslihan Hanım enerjisiyle, pozitif yaklaşımlarıyla örnek bir hastamız. Pozitif olması tedavisini de olumlu etkiledi. Deneyimlerini diğer hastalarla paylaşması da çok önemli ve değerli" dedi.

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