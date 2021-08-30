Yanarak ölen aile için DNA örnegi istendi

İZMİR-AYDIN Otoyolu'nda önceki gün meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobilde yanarak hayatını kaybeden Hüseyin Söylemez (53), eşi Fatma Söylemez (47), kızları Minel Söylemez (21) ve yakınları Emir Gezici (10) için savcı DNA örneği istedi. Cenazeler ve yakınlarından örnek alındıktan sonra işlemlerin tamamlanacağı ve cenazelerin ailelerine teslim edileceği öğrenildi.