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Haberler İzmir Bin 81 çocuk için toplu sünnet şöleni

Bin 81 çocuk için toplu sünnet şöleni

Bin 81 çocuk için toplu sünnet şöleni

31.8.2021

İZMİR genelinde 1081 çocuk, İzmir Valiliği koordinesinde, birçok kamu kurum ve kuruluşunun katkılarıyla ve hayırsever iş adamı Hacı Faruk Demir'in sponsorluğuyla düzenlenen organizasyonla sünnet ettirildi. Şölenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Yavuz Selim Köşger, "Buraya gelen ailelere, çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Aileleri; sağlıkla, sıhhatle, muhabbetle, sevgi ile daha güzel günlerini görsün. Kamu kurum ve kuruluşlarımıza da teşekkür ediyorum. Teşekkürün büyüğü ise hayırsever iş adamı Hacı Faruk Demir'e olacak. Allah ömrünü ve malını bereketlendirsin. Nice hayırlar yapsın. İzmirlilere de örnek olsun, inşallah arkası gelsin" dedi.
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