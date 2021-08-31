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Haberler İzmir ‘En fazla ihtiyaç duyulan konu sağlıklı dini bilgi’

‘En fazla ihtiyaç duyulan konu sağlıklı dini bilgi’

‘En fazla ihtiyaç duyulan konu sağlıklı dini bilgi’

31.8.2021

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) İslami İlimler Fakültesi 2019- 2020 ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılı mezunlarını meslek hayatına uğurladı. Düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, "Coğrafyamızda, ülkemizde belki de en fazla ihtiyaç duyduğumuz konu sağlıklı dini bilgidir" dedi.

TAVSİYELERDE BULUNDU

İL dışında olması nedeniyle video konferans yöntemi ile öğrencilere seslenerek tavsiyelerde bulunan Rektör Köse, "Sizin bu ihtiyacı karşılayabi lecek donanım ve birikimde olduğunuzu ifade etmek istiyorum. Bize düşen önemli görev İslam'ı temsil etmek ve insanlara güzel örnek olmaktır. Kur'anı Kerim'in bize yüklediği misyon budur. Kur'an-ı Kerim'in bize gösterdiği hedef doğrultusunda bundan sonraki hayatımızda İslam'ı temsil edeceğimize olan inancımı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

FAKÜLTE başarı sıralamasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildiği tören, öğrencilerin büyük emek vererek hak ettikleri diplomalarının protokol üyelerince takdimiyle sona erdi.

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