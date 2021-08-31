İzmir’de coşkulu tören

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel video klip hazırladı."Türk'ün zaferi" sözleriyle başlayan klip, 1 dakika 36 saniye sürüyor ve tarihe ışık tutan görüntüleri kapsıyor.Tamamıyla Kurtuluş Savaşı yıllarında çekilen orijinal görüntülerden oluşan video, zaferin hangi zorluklarla kazanıldığını da gözler önüne seriyor. Klipte, Atatürk ve silah arkadaşlarının yanı sıra kürekle mevzi kazan askerlerden cepheye kağnılarla mühimmat taşıyan kadınlara kadar önemli görüntülere yer veriliyor. Klip, "Bayraklaşan bir milletin, vatanlaşan destanı" sözleriyle tamamlanıyor.