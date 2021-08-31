İZSU’nun işbilmezliği Tirelileri susuz bıraktı

İZMİR'İN Tire ilçesinde, yaz aylarında İZSU'nun uyguladığı su kesintileri vatandaşı canından bezdirdi. MHP Tire İlçe Başkanı Arif Demirkan da İZSU'nun işbilmezliğine isyan etti. Demirkan, "Sık aralıklarla oluşan patlaklara geç müdahale ediliyor. Tarım ve hayvancılık kenti Tire'nin susuzluğa mahkum edilmesine seyirci kalamayız.

İZSU'YU DERHAL GÖREVE DAVET EDİYORUZ" DEDİ.

YAKLAŞIK 1 buçuk yıldır süren altyapı çalışmalarında ihaleyi alan yüklenici firmaların son derece özensiz çalıştığını ifade eden Demirkan, "Patlakların çoğu su, kanalizasyon ve doğalgaz, borularının değiştirilmesi sırasında meydana geliyor. Günlerce patlaklar ve kaçaklardan akan su boşa gidiyor. Bazı köylerde insanlar içecek su dahi bulamıyor. Hayvanlarını taşıma su ile sulayabiliyor. Böyle sorumsuzluk olmaz. Çalışma yapılan yerlerdeki toz toprak ise vatandaşı bu yaz sıcağında canından bezdirdi. Bir an önce bu rezalete son verin" dedi.

NADİR UYSAL