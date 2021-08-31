Kızına küfür ettiren eski karısına dava açtı

İZMİR 10. Aile Mahkemesi'ne başvuran Efendi D. ile Asuman N.U. geçen 31 Mart tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. 3 yaşındaki kız çocukları L.A.D'nin velayeti annesi Asuman N.U'ya verildi. Bu süreçte eski eşinin çocuğu ile ilgilenmediğini, kızını bakıcı ile yalnız başına bırakıp uzun süreli keyfi seyahatlere çıktığını öğrenen baba Efendi D, çocuğuna iyi bakmadığını öne sürdüğü eski eşi Asuman N.U'nun annelik görevlerini yerine getiremediği gerekçesi ile velayetin değiştirilmesi için dava açtı. Karşıyaka 4. Aile Mahkemesi'nde görülen davada velayetin geçici olarak baba Efendi D'ye verilmesi kararı verildi.

ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER

Bu süreç devam ederken ortaya çıkan video görüntüleri ise baba Efendi D'yi şoke etti. Görüntülerde boşandığı eşi Asuman N.U'nun küçük kızına küfürler ettirip, psikolojik ve ruhsal gelişimini etkileyecek davranışlarda bulunduğunu gören Efendi D, avukatı Ercan Özgür aracılığı ile boşandığı eşi hakkında 'İstismar' ve 'Velayet hakkının kötüye kullanılması' suçlaması ile Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak davacı oldu.

■ METİN BURMALI